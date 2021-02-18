Завод депутата Госдумы задолжал бюджету Челябинска миллион рублей

Мэрии Челябинска пришлось через суд выбивать долги по аренде у завода, принадлежащего семье Валерия Гартунга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд взыскал около 1 миллиона рублей с ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ, принадлежит семье депутата Госдумы Валерия Гартунга) в пользу комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска.

Из материалов дела следует, что чиновники направили в арбитраж иск о взыскании с ЧКПЗ 3,1 миллиона рублей. По оценкам мэрии, именно столько задолжал завод за аренду расположенного в Ленинском районе земельного участка площадью 1,8 тысячи квадратных метров, на котором предприятие возвело оздоровительно-банный комплекс.

Впрочем, обосновать всю сумму задолженности представители городских властей не сумели, и утвержденный судом размер долга оказался втрое меньше.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.02.21

Жители Челябинска вынуждены платить за обгорев улицы. / «Вам не кажется это несправедливым?» Госдума одобрила преференции для детей силовиков, поступающих в «свои» вузы. / «Люди, естественно, раздражаются»: Матвиенко высказалась по поводу «каких-то баснословных пенсий чиновников». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»