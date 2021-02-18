В Магнитогорске нетрезвый пассажир трамвая расстрелял из пневматики подростков

Пьяный магнитогорец обстрелял несовершеннолетних в трамвае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 17 февраля, около 22:10-22:30. Об этом рассказали в социальных сетях родители одного из молодых людей.

По словам южноуральцев, двое подростков 16 и 17 лет возвращались домой на трамвае №17. «Вошли в трамвай на остановке «Улица Советской Армии», – написали магнитогорцы. – Один из подростков сел на сдвоенное сиденье, напротив на одиночном сиденье сидел пьяный гражданин. Второй подросток оплачивал проезд кондуктору и был в беспроводных наушниках. Когда он оплатил проезд, двинулся в конец вагона. Непонятно с чего, этот пьяный встал, прошел за ним и начал его оскорблять, требовать выключить музыку. Первый подросток встал и подошел к своему другу. Они попросили мужчину успокоиться, тот достал пневматический пистолет из-за пояса, направил в лицо подростку в наушниках и начал угрожать».

Когда юноша, в шоковом состоянии, отвел руку магнитогорца в сторону, он перенаправил ствол на второго подростка. Хотел выстрелить ему в лицо, но из пистолета выпала обойма. Дебошира попыталась урезонить кондуктор, отведя в сторону. Но когда подростки направились к выходу, мужчина вновь увязался за ними, продолжая оскорблять и угрожать, ударил одного из молодых людей в лицо. А когда те вышли из салона, открыл вдогонку стрельбу.

«Парню в наушниках попал в бедро и палец на ноге, второму подростку в висок, они начали кричать, трамвай закрылся и уехал. За этой картиной наблюдала куча народу в вагоне, в этот момент остановился парень на машине, услышав крики подростков, посадил их в машину и увез в травмпункт, позвонил родителям», – рассказали родители пострадавших.

Полиция ищет буяна. По факту инцидента начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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