В Челябинске высокопоставленного полицейского задержали за крышевание черных риелторов

В Челябинской области сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сотруднику одного из структурных подразделений регионального ГУ МВД России предъявлено обвинение в получении взятки, а также превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, в период до 2012 года обвиняемый получил взятку в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям в не привлечении их к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений», – рассказал представитель Следственного комитета.

Известно, что недвижимость полицейский, служивший тогда в отделе полиции Копейска, получил за крышевание банды черных риелторов.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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