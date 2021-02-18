Южноуральцам разрешили пить и веселиться, соблюдая социальную дистанцию

В Челябинской области разрешили корпоративы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе.
Разрешенное количество присутствующих на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях увеличивается с 60% до 75%.
С сегодняшнего дня отменяется запрет на проведение корпоративов в кафе и ресторанах. Обязательное условие для организаторов – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Что касается пожилых южноуральцев, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен по 7 марта 2021 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 18.02.21
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