Южноуральцам разрешили пить и веселиться, соблюдая социальную дистанцию

В Челябинской области разрешили корпоративы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе.

Разрешенное количество присутствующих на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях увеличивается с 60% до 75%.

С сегодняшнего дня отменяется запрет на проведение корпоративов в кафе и ресторанах. Обязательное условие для организаторов – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Что касается пожилых южноуральцев, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен по 7 марта 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.02.21

В Челябинске высокопоставленного полицейского задержали за крышевание черных риелторов. / В Магнитогорске нетрезвый пассажир трамвая расстрелял из пневматики подростков. / Завод депутата Госдумы задолжал бюджету Челябинска миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»