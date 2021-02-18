Магнитогорск объединится с муниципальными образованиями Башкирии

Магнитогорск создаст агломерацию с муниципалитетами Башкортостана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, комиссия по экономической политике и хозяйственному развитию рассмотрела вопрос о создании Магнитогорской агломерации.

С докладом по этой теме на комиссии выступила заместитель главы города Александра Макарова. Она напомнила, что создание агломераций на территории региона отражено в Стратегии развития Челябинской области до 2035 года. Соответственно, в Стратегии развития Магнитогорска до 2035 года, утвержденной городским собранием депутатов в ноябре 2018 года, это направление работы также было предусмотрено.

«Причем в нашей стратегии зафиксировано создание агломерации не только с близлежащими районами Челябинской области, но и с включением отдельных муниципалитетов Башкортастана», – отметила заместитель главы.

Со стороны Республики Башкортостан предполагается участие в объединении Сибая и Белорецка, а также Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого и Учалинского районов.

«Однако в связи с тем, что, как таковой, нормативно-правовой базы по этому вопросу нет, процесс создания Магнитогорской агломерации начали с заключения межмуниципальных соглашений, возможность которых предусматривается в ФЗ №131 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», – уточнила чиновница.

Таким образом, 3 февраля 2021 года главами города Магнитогорска, Агаповского, Кизильского, Верхнеуральского и Нагайбакского районов было заключено межмуниципальное соглашение о создании Магнитогорской агломерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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