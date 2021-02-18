В Челябинской области назревает новый медицинский скандал: врачи нескольких больниц могут остаться без работы

Медики южноуральских городов бояться остаться без работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения Партии пенсионеров, в Челябинской области врачи могут потерять работу или в зарплате из-за решения областного минздрава пересмотреть финансирование больниц в трех закрытых городах и в Миассе. Об этом заявил представитель партии в законодательном собрании региона Степан Фирстов.

По словам парламентария, эти клиники работают в системе ФМБА России и считаются федеральными, но часть средств они получают из территориального фонда обязательного медицинского страхования в качестве оплаты за стационарную медпомощь, оказанную пациентам. «Врачи на депутатских встречах говорят, что не нужны нам благодарности и подачки по 5 тысяч рублей, если мы завтра останемся совсем без работы», – рассказал депутат в ходе заседания комитета заксобрания по социальной политике с участием министра здравоохранения Юрия Семенова.

По его словам, Центральная медико-санитарная часть в Снежинске в 2020 году получила из челябинского территориального ФОМС средства на лечение 1 тыс 745 пациентов, но на 2021 год по новому заданию сможет принять только 748 пациентов. Аналогичный секвестр происходит в больницах Озерска, Трехгорного и в МЧС №92 в Миассе. При этом, по данным больниц, весь январь они работали по старым нормам, записывали пациентов на госпитализацию, а информацию о новых объемах получили только 27 января.

«Теперь врачи – на улицу, а люди – без помощи. Все из-за того, что один первый замминистра – Сахарова объемы пообещала, затем ее уволили, пришел новый – Тарасов, который, видимо, договоренности отменил. Из-за кадровой чехарды страдают опять врачи, – возмущается парламентарий. – Вообще, последние кадровые ротации управленцев здравоохранения в регионе вызывают удивление – из больницы на ФОМС, из городских депутатов в первые заместители министра, на которых держится все. Никакой истинной оценки эффективности их работы, кроме заказных комментариев в Instagram и рейтингов в телеграм-каналах, нет. А страдают в итоге врачи и пациенты».

Министр Юрий Семенов в ходе заседания комиссии не стал комментировать заявления депутата.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.02.21

Магнитогорск объединится с муниципальными образованиями Башкирии. / Песков о призывах к санкциям: тема лишения гражданства РФ весьма актуальна. / «Мы категорически поддерживаем»: в ФНС задумались о внесудебном банкротстве пенсионеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»