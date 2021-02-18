Челябинская область по заболеваемости коронавирусом вернулась к показателям ноября

В Челябинской области за сутки выявлено 238 новых случаев коронавируса. Аналогичные показатели фиксировались во второй половине ноября 2020 года.

Региональный минздрав сообщает о смерти 13 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 49 тысяч 976 зараженных. 1 тысяча 953 из них умерли (непосредственно от инфекции – 936).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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