Жители Кунашакского района обвинили власти в подделке результатов публичных слушаний по скандальному проекту

В истории с поправками в генплан Куяшского сельского поселения появились новые подозрительные подробности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители села Татарская Караболка обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в прокуратуру региона, СКР и областную контрольно-счетную палату с просьбой признать публичные слушания о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Куяшского сельского поселения не состоявшимися.

Общественные обсуждения прошли 5 декабря минувшего года в селе Большой Куяш. И в администрации района утверждают, что по результатам слушаний 24 человека проголосовали «за», ноль – «против», ноль воздержались. Однако это не так.

«Мы, жители села Татарская Караболка, были на слушаниях и голосовали против, – сообщают жители села. – Тем более эти слушания должны были проводить в селе Караболка, так как земельные участки относятся к территориям нашего поселения».

По этим публичным слушаниям и по всем остальным вопросам вокруг ситуации с технопарком и генеральным планом Куяшского сельского поселения написаны обращения с просьбой о проведении проверки.

Напомним, осенью прошлого года началось противостояние между жителями и властями района по поводу строительства технопарка промышленного хранения и рециклинга сырья, содержащего полезные ископаемые. Компания «Геософт» из Екатеринбурга попыталась провести публичные слушания по обсуждению подготовки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта в районе деревни Татарская Караболка.

При этом ни инициаторы строительства, ни районные власти так толком и не объяснили, что за предприятие появится в муниципалитете. Неизвестность быстро породила слухи, а тот факт, что технопарк должен был появиться недалеко от южноуральских запреток, заставил жителей опасаться, что новый полигон будут использовать для захоронения ядерных отходов.

Между тем, еще до публичных слушаний власти согласовали внесение изменений в генплан. Но прокуратура опротестовала это решение. На этой неделе, вопреки ожиданиям, районное собрание депутатов протест прокуратуры удовлетворило.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.02.21

Следственный комитет прокомментировал задержание вице-мэра Челябинска. / В Челябинской области назревает новый медицинский скандал: врачи нескольких больниц могут остаться без работы. / Магнитогорск объединится с муниципальными образованиями Башкирии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»