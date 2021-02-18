В Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. Депутаты сделали вид, что ни при чем

Несмотря на падение реальных доходов населения, коммунальные тарифы в Челябинской области исправно растут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, вопросы тарифного регулирования коммунальных услуг для населения обсудили депутаты на заседании комитета регионального парламента по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

По данным минтарифа, цены на электрическую энергию на оптовом рынке выросли на 5,6%, на природный газ– на 3,0%, уголь – на 3,3%, увеличилась стоимость. А значит, с 1 июля 2021 года будут увеличены и тарифы на коммуналку.

С учетом принятых тарифных решений рост платежей населения за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года в среднем составит: за электрическую энергию – 3,4%; за холодное водоснабжение – 3,9%; за газ – 3,4%; за обращение с твердыми коммунальными отходами – 3,4%. При этом тариф на отопление будет увеличен на 2,9%, на горячее водоснабжение – 3,2%.

Причем заксобрание поспешило открестится от очередного удара по кошельку и без того теряющих доходы южноуральцев. «Депутаты не согласовывают и не утверждают тарифы на коммунальные услуги. Указанные тарифы утверждаются министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», – поспешил напомнить первый заместитель председателя комитета регионального парламента по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Владимир Перезолов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.02.21

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