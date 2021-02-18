ПФР требует 400 тысяч рублей у магнитогорца, бросившего семью

Житель Магнитогорска, 15 лет пропадавший без вести, задолжал ПФР 400 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калачеевского районного суда Воронежской области, 17 февраля в суд поступило гражданское дело по иску управления ПФР Магнитогорска к 48-летнему жителю региона.

Пенсионный фонд требует взыскать с мужчины около 400 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, в 2005 году решением Ленинского районного суда Магнитогорска мужчина был признан безвестно отсутствующим. В связи с этим его малолетнему сыну была назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца.

В 2020 году стало известно, что южноуралец отнюдь не погиб, а живет в Калачеевском районе. В связи с этим решение суда от 2005 года о признании его безвестно отсутствующим было отменено. А выплаченную сыну магнитогорца пенсию ПФР потребовал вернуть.

«По мнению УПФР в Магнитогорске Челябинской области, расходы на выплату пенсии находятся в причинно-следственной связи с бездействием ответчика, так как, выехав с прежнего места жительства и не указав место своего пребывания, мужчина устранился от воспитания сына, не уплачивал алименты на содержание своего ребенка и не выполнял в отношении него своих обязанностей, не принял должных мер заботливости и осмотрительности, которые от него требовались», – сообщили в пресс-службе суда.

Судебное заседание назначено на 19 февраля 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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