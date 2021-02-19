В Челябинской области мэрия отдала 2,7 миллиона рублей за невыполненные работы на очистных

Мэрия Кропачево «подарила» подрядчикам строительства очистных сооружений 2,7 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аши провело проверку исполнения администрацией Кропачевского городского поселения бюджетного законодательства при строительстве объектов водоочистки и обеззараживания воды.

«Установлено, что в 2017-2018 годах и.о. главы города, выходя за пределы своих полномочий, подписала акты приемки выполненных работ за фактически невыполненные работы, чем было допущено неэффективное использование бюджетных средств», – сообщили в прокуратуре. Ущерб, причиненный городской казне, в надзорном ведомстве оценили в 2,7 миллиона рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следственным отделом СКР по Аше в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в городской прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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