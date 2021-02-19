В Челябинске маршруточники устроили драку прямо на дороге

Водители челябинских маршруток устроили драку в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» инцидент произошел сегодня, 19 февраля, на остановке «Улица Евтеева». Драка попала на видео.

По словам очевидцев, около 07:30 микроавтобус, следовавший по 72-му маршруту, и ПАЗ маршрута №22 подрезали друг друга. Выяснение отношений решили не откладывать в долгий ящик и, выскочив из маршруток, прямо на дороге устроили боксерский поединок. При этом приятель одного из водителей оказался своеобразным рефери, пытаясь то ли разнять раздухарившихся маршрутчиков, то ли удержать поединок в рамках определенных правил. За всем этим наблюдали шокированные пассажиры переполненных маршруток.

Выяснив отношения, водители разошлись. В полицию информации об инциденте не поступало.

Челябинск, Виктор Елисеев

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