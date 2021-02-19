Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 50 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 233 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 50 тысяч 209 зараженных. 1 тысяча 961 из них умерли (непосредственно от инфекции – 941).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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