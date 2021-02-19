Общественники заявили о хищении бюджетных средств при разработке транспортной схемы Челябинской агломерации

Транспортная схема Челябинской области оказалась слишком «мутной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оплату министерством дорожного хозяйства и транспорта региона проекта Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Челябинской агломерации можно приравнять к хищению. Об этом заявил эксперт по развитию городской среды Яков Гуревич.

Напомним, проект Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения агломерации Большой Челябинск, включающей Челябинск, Копейск, а также Еманжелинский, Еткульский, Сосновский, Коркинский и Красноармейский районы, миндортранс области представил в конце ноября минувшего года.

При этом буквально за три недели до этого ведомство объявило о переносе начала транспортной реформы в агломерации на год – с 1 января 2021 года на 1 января 2022 года. Объяснили это чиновники длительным периодом режима самоизоляции, из-за которого разработчикам проекта было крайне сложно оценить реальный пассажиропоток в Челябинске и окрестностях. Поэтому публикация проекта вызвала крайнее недоумение экспертного сообщества.

Несмотря на это, работу министерство приняло, а в конце 2020 года оплатило, перечислив разработчикам (ученым ЮУрГУ) 39 миллионов рублей.

Между тем, по словам Якова Гуревича, еще в феврале прошлого года он предупреждал контрольно-счетную палату региона об угрозе хищения бюджетных средств в результате якобы разработки транспортной схемы агломерации. Дело в том, что еще в 2017 году мэрия Челябинска уже оплатила проект новой маршрутной схемы областного центра. Тогда власти заплатили разработчику 28 миллионов рублей, и действовать схема должна была до 2025 года.

Кроме того, в декабре 2018 была принята со сроком действия до 2032 года аналогичная работа по главному планировочному узлу Челябинской агломерации – Челябинску.

К слову, в 2017 году проект также был встречен в штыки, но чиновники городской администрации сочли его приемлемым, пообещав доработать. Правда, после этого судьба новой схемы была неизвестной. Никто даже не мог сказать, был ли утвержден проект. Во всяком случае, никаких изменений работа общественного транспорта в Челябинске не претерпела.

Что станет с теперешним проектом, так же неизвестно. Его пытаются доработать с учетом пожеланий жителей. При этом, по данным миндортранса, таких предложений от южноуральцев поступило 367, и минимум 150 из них уже учтено. Это говорит о качестве работы авторов схемы, уверен Яков Гуревич. «Если вы к транспортной системе собираете предложения челябинцев, чтобы ее улучшать, то это означает, что вы сделали плохую работу. Потому что вы должны были изучить все транспортные потоки, потенциальные транспортные потоки и сделать ту модель, которая всем требуется», – заявил эксперт разработчикам в ходе недавнего круглого стола.

При этом в транспортной политике властей невозможно увидеть никакой логики. «У нас уже закупили 100 «газобусов», затем замглавы города Александр Егоров рассказывал, что появятся выделенные полосы на дорогах, а потом приехала вице-премьер Виктория Абрамченко, которая приказала «не заниматься ерундой». После чего власти бросились закупать трамваи», – возмущается общественник.

Причем транспортная схема, за которую миндортранс заплатил 39 миллионов рублей, последних изменений учесть не могла. Так, в ходе недавнего визита в Катав-Ивановск губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что развитие общественного транспорта Челябинской агломерации предполагает акцент на использование трамваев. И даже пообещал в течение нескольких лет приобрести для этого 200 вагонов. Между тем, в проекте транспортной схемы речь ведется о сокращении количества трамвайных маршрутов и сокращении подвижного состава со 162 до 141 вагона.

При этом если в советское время пассажировместимость трамвайной сети в Челябинске, по словам Якова Гуревича, была 123 тысячи человек, то сейчас планируется 82 тысячи. «Это гарантированный транспортный коллапс», – уверен эксперт.

Каким образом разработчики проекта изучали пассажиропоток, вообще большой вопрос. «Учетчики ездили два дня, летом, в карантин, по четыре рейса, не учитывая ни пиковые часы, ни сезонность. А мы сейчас уже выходим на докарантинный уровень перевозок, – заявила в ходе круглого стола руководитель компании-перевозчика Алла Даутова. – Я представляю, что начнется после принятия схемы».

В настоящий момент о факте возможного хищения Яков Гуревич уведомил контрольно-счетную палату Челябинской области. Аудиторы уже приступили к изучению вопроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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