ММК вновь проводит смотр рационализаторов

На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовали традиционные конкурсы «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» и «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» по итогам 2020 года.

Конкурсы проходят до 28 февраля 2021 года. Цель ежегодного смотра рационализаторской деятельности – мотивация работников ПАО «ММК» к изобретательской и рационализаторской работе, снижение затрат производства, повышение конкурентоспособности и качества продукции компании.

Традиционно рационализаторские предложения будут выделены в категории, относящиеся к охране труда, промышленной безопасности и экологии; экономии материально-технических ресурсов; энергосбережению и к снижению расходных коэффициентов при производстве. Разработаны критерии оценки значимости рацпредложений, участвующих в конкурсе «Лучшее рационализаторское предложение в ПАО «ММК» для каждой категории предложений (экономический эффект, снижение себестоимости продукции, повышение качества и т.п.).

Также разработаны критерии оценки участников конкурса «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК». В их числе поданные заявки и полученные патенты и свидетельства на объекты интеллектуальной собственности; рационализаторские предложения, количество опубликованных научных и технических статей, наличие ученой степени, обучение в аспирантуре и докторантуре, участие в научно-технических конференциях, прохождение курсов повышения квалификации, участие в общественной жизни структурного подразделения и предприятия в целом.

Победители и призеры конкурсов получат дипломы, денежные премии, а также почетный нагрудный знак, которым отметят лучших рационализаторов комбината.

Конкурс на лучшее рационализаторское предложение ежегодно выявляет множество новаций, которые приносят экономический эффект, исчисляемый миллионами рублей; улучшают условия труда на комбинате и служат целям повышения экологической и экономической эффективности компании.

В предыдущем конкурсе «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» по итогам 2019 года были выделены 16 лучших рационализаторов в возрасте до 30 лет, отмеченных премиями, а в конкурсе на лучшее рационализаторское предложение было подано 78 заявок от 28 подразделений и цехов комбината.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 19.02.21

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