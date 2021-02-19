В Челябинске сотня домов осталась без тепла и горячей воды

Челябинский микрорайон остался без тепла из-за аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 19 февраля, в 12:20 аварийно отключена задвижка по подающему трубопроводу по улице Линейная.

Под отключение отопления и ГВС попал микрорайон Чурилово: 83 жилых дома, 4 детских сада, 1 школа, 2 лечебных учреждения и 48 иных зданий на улицах Зальцмана, Сергея Герасимова, Трашутина, 1-я и 2-я Эльтонские, а также 1-м Лобинском переулке..

В настоящее время работает аварийная бригада МУП «ЧКТС». Планируемое время включения отопления и ГВС – 19 февраля в 22:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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