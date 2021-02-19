Конец февраля на Южном Урале будет морозным

Конец февраля на Южном Урале обещает быть морозным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни температура воздуха в Челябинской области снова может опуститься ниже минус 30 градусов. Так, грядущей ночью ожидается до минус 29, в ночь на воскресенье – до минус 31, а в ночь на понедельник, 22 февраля, – до минус 32.

Дневные температуры понизятся до минус 23 градусов. Такая погода продержится всю следующую неделю. Да и в первую семидневку марта, согласно среднесрочному прогнозу, воздух будет прогреваться не выше минус 10 градусов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.02.21

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