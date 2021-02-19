Полиция задержала южноуральца, скрывавшегося 22 года

Челябинские полицейские задержали обвиняемого в тяжких преступлениях, который находился в федеральном розыске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отделения уголовного розыска ОМВД по Уйскому району на территории Татарстана задержан 50-летний житель Южного Урала, скрывавшийся от правосудия 22 года.

Он обвиняется в бандитизме, а также кражах, грабежах и разбоях, совершенных в составе организованной группы на территории Челябинской области и Башкирии с 1995 по 1997 год. Пятеро его соучастников ранее были признаны судом виновными в инкриминируемых преступлениях. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 16 лет.

По данным следствия, на счету злоумышленников 20 эпизодов преступной деятельности. Среди них – неоднократные кражи из цехов по разделке туш крупного рогатого скота. На деньги, полученные от продажи украденного имущества, участники банды приобрели холодное и огнестрельное оружие, которое использовали при совершении преступлений. Вооруженные бандиты нападали на жилища южноуральцев, похищали ювелирные изделия, деньги и бытовую технику.

С 1998 года южноуралец находился в федеральном розыске, жил по поддельным документам и периодически менял местонахождение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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