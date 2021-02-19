Зимний отдых на Южном Урале вырос в цене

Центробанк посчитал, как изменилась стоимость поездки за город в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения «Челябинск» Уральского ГУ Банка России, экономисты учреждения подсчитали индекс семейного зимнего уикенда.

Специалисты исходили из того, что отдохнуть в окрестностях уральских гор решила семья из трех человек: отец, мать и ребенок-школьник. При этом они решили, что спортивное снаряжение (лыжи, сноуборд, коньки) для короткой поездки выгоднее взять напрокат, чем покупать в магазине. И эти расходы не учли вовсе.

Для подсчета индекса были взяты компоненты, динамика стоимости которых рассчитана Росстатом за январь этого года. Этот показатель включает изменение цен на одежду, обувь, бензин, проживание в гостинице и ужин в ресторане.

Так, стоимость одежды и обуви для мужчин в Челябинской области за год подросла на 1,7%. В ходе подсчета учитывалась стоимость спортивного костюма, утепленной куртки, шерстяного шарфа, шапки, перчатки и ботинки из натуральной кожи. Похожий комплект одежды для женщин (вместо куртки взята дубленка) обошелся на 1,3% дороже, чем если бы эти вещи покупали год назад. Для дочки-школьницы покупка верхней одежды для загородного отдыха обойдется дешевле на 0,3%. Правда, вместо кожаных перчаток ребенку дали в дорогу шерстяные варежки.

До места прогулки банкиры решили отправить семью на личном автомобиле, заправив его бензином марки АИ-92 (правда, большинство иномарок топливо этого класса использовать не могут). Согласно статистике, за год цена на этот вид топлива выросла на 1,9%.

«Между прогулками на свежем воздухе и занятиями спортом южноуральцы пообедали походным провиантом, который заботливо уложили в рюкзак», – рассказали в ЦБ. Кстати, покупка рюкзака в этом году обойдется чуть дороже – на 1,1%, чем в январе прошлого года. А вот стоимость походного провианта экономисты, видимо, решили не учитывать. Между тем, цены на продовольственные товары, по данным Челябинскстата, выросли за год на 7%.

«Семейный ужин решено было провести в ресторане. Стоит отметить, что его стоимость в расчете на одного человека в этом году растет более медленными темпами. Так, в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года рост составил 2,6%", – отметили представители Банка России.

Наконец, остановиться на ночь семья решила в трехзвездочном отеле. В этом году стоимость проживания за сутки на 1 человека выросла на 0,7%.

Сложив все учитываемые компоненты, экономисты пришли к выводу, что индекс загородного отдыха в Челябинской области на семью из трех человек составил 1,6% (в России в целом – 2,1%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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