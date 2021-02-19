В 2020 году ММК продал на внутреннем рынке больше 7,4 миллиона тонн металлопродукции

В 2020 году ММК реализовал на российском рынке свыше 7,4 млн тонн металлопродукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, ПАО «ММК» реализовало в минувшем году на рынке РФ 7,43 млн тонн металлопродукции, из которых традиционно около 30% (2,39 млн) пришлись на продажи в адрес металлоторговых компаний. Об этом рассказал заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов.

По его словам, участники рынка металлопродукции в 2020 году были вынуждены работать в условиях необычайно высокой неопределенности и волатильности. Из-за ограничительных мер во втором квартале рынок просел на 19% в сравнении с 2019 годом, но уже в третьем квартале вернулся к прежним значениям, а в конце года пережил новый период роста спроса и цен.

Таким образом, в целом по итогам года общее снижение металлопотребления в РФ оказалось меньше ожидаемого и составило 3,2%. Основными факторами роста во втором полугодии выступили отложенный спрос, действие мер господдержки, увеличение расходов в рамках реализации национальных проектов, активизация жилищного строительства и низкий уровень складских запасов.

В 2020 году ПАО «ММК» реализовало на рынок РФ 7,4 млн тонн металлопродукции. Доля продаж в адрес металлоторговых компаний составила около 30%. Примерно половина этого объема продукции была распределена на склады металлоторговых компаний, расположенных в «домашних» регионах (рынок Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока). Наиболее востребованными продуктами стали горячекатаный прокат и сорт, на долю которых пришлось более 60% объема реализации (34% и 29% соответственно).

Из общего объема продаж ММК в адрес отрасли металлоторговли и сервисных металлоцентров около 40% реализуется через собственную сбытовую сеть – ООО «Торговый дом ММК», которая является уполномоченным представителем комбината во всех регионах России и в Казахстане. В настоящее время ТД ММК насчитывает 32 обособленных подразделения на территории России (что позволяет обеспечивать сбыт продукции во все ведущие промышленные центры), а также пять подразделений в Республике Казахстан.

В 2020 году ТД ММК показал динамику отгрузки, схожую с общими тенденциями на рынке – спад во втором квартале и рост во втором полугодии. В целом увеличение объема продаж по отношению к 2019 году составило 11% (столько же составило увеличение среднего размера заказа), при этом рост отгрузки предприятиям строительной отрасли благодаря мерам господдержки составил 17%, а продажи предприятиям транспортного машиностроения продемонстрировали 18% роста.

Помимо этого, заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов рассказал о развитии в компании клиентоориентированности, которая рассматривается ММК как один из ключевых элементов повышения конкурентоспособности. Одним из шагов в этом направлении является разрабатываемый ММК в настоящий момент в рамках стратегии цифровизации корпоративный маркетплейс для продаж продукции Группы и партнеров на рынке РФ.

Новый сервис будет обладать рядом преимуществ и возможностей: выход на конечного потребителя; покупка продукции непосредственно на онлайн-площадке; получение информации по заказам в любое время суток; возможность реализации малотоннажных заказов и заказов с большим набором разных товарных позиций; сервисы по доставке продукции и кредитованию; простые и понятные процедуры – от размещения заказа до решения вопросов по качеству продукции.

Маркетплейс позволит увеличить востребованность продукции компаний Группы ММК, повысить эффективность продаж и удовлетворенность клиентов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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