Промышленников заставят за свой счет установить системы контроля выбросов

Предприятия-загрязнителей обяжут устанавливать счетчики выбросов за свой счет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства РФ, сегодня состоялось совещание по актуальным вопросам климатической стратегии и низкоуглеродной экономики.

В ходе совещания вице-премьер российского кабинета министров Виктория Абрамченко сообщила, что правительство предусматривает меры, направленные на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития. В частности, речь идет о повышении энергетической эффективности и стимулировании развития зеленых секторов экономики. Кроме того, правительством поддержан проект закона об ограничении выбросов парниковых газов. Впервые этот законопроект определил курс на достижение углеродной нейтральности. На базе этого документа появится система государственного учета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и по увеличению их поглощения.

Также в протоколе совещания говорится, что собственникам предприятий-загрязнителей воздуха в городах, которые входят в проект «Чистый воздух», придется за свой счет установить автоматические системы контроля выбросов. Такое предписание уже получили власти Забайкальского края, Красноярского края, Кемеровской, Вологодской, Липецкой, Иркутской, Омской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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