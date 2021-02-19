Суд отказал челябинцам в проведении Марша Немцова

Советский районный суд Челябинска отказал региональному отделению партии «Яблок» в проведении Марша Немцова.

Как уже сообщал «Новый День», акцию планировалось провести в день шестой годовщины убийства Бориса Немцова – 27 февраля. Предполагалось, что участники шествия (заявлялось 499 человек) пройдут по пешеходной части проспекта Ленина от памятника Курчатову до Алого поля, где проведут митинг.

Политической целью акции заявлялось привлечение «внимания власти и широкого круга общественности к необходимости демократических перемен путем участия в выборах, неотъемлемости конституционных прав и свобод человека, необходимости их соблюдения и защиты, а также недопустимости их ограничения».

Организаторы, в роли которых выступили представили челябинского регионального отделения партии «Яблоко» просили мэрию «в случае, если в указанное время заявленные площадки будут заняты под другие мероприятия», предложить другое время для проведения акции.

Однако чиновники нашли другой предлог для несогласования: угрозу распространения коронавирусной инфекции. И предложили провести акцию «как только это позволит санитарно-эпидемическая обстановка на территории города». При этом санитарно-эпидемическая обстановка не помешала провести 13 февраля «Лыжню России», на которой собралось около 5 тысяч челябинцев.

«Яблоко» подало иск на администрацию города в суд, но суд встал на сторону чиновников.

Решение суда, по нашему мнению, политическое и не основано на действующем законе, – заявил руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. – Администрация Челябинска – ответчик по делу – даже не удосужилась подготовить отзыв на исковое заявление, а все их объяснение заключалось в том, что они не отказывают в проведении мероприятия, а просто переносят его на неопределенную дату и время после окончания пандемии.

Завтра в Челябинский областной суд партией «Яблоко» будет подана апелляционная жалоба, которую обязаны рассмотреть до 27 февраля».

Челябинск, Павел Зварзин

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