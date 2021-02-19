Власти отказались от планов по возведению технопарка рециклинга промышленных отходов в Кунашакском районе

В правительстве Челябинской области заявили, что спорный проект в Кунашакском районе реализован не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект создания технопарка по рециклингу отходов на территории Кунашакского района реализован не будет. Об этом заявили в правительстве Челябинской области.

Напомним, осенью прошлого года началось противостояние между жителями и властями района по поводу строительства технопарка промышленного хранения и рециклинга сырья, содержащего полезные ископаемые. Компания «Геософт» из Екатеринбурга попыталась провести публичные слушания по обсуждению подготовки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта в районе деревни Татарская Караболка.

При этом ни инициаторы строительства, ни районные власти так толком и не объяснили, что за предприятие появится в муниципалитете. Неизвестность быстро породила слухи, а тот факт, что технопарк должен был появиться недалеко от южноуральских запреток, заставил жителей опасаться, что новый полигон будут использовать для захоронения ядерных отходов.

Между тем, еще до публичных слушаний власти согласовали внесение изменений в генплан. Но прокуратура опротестовала это решение. На этой неделе, вопреки ожиданиям, районное собрание депутатов протест прокуратуры удовлетворило.

В правительстве Челябинской области решение об изменении генплана назвали поспешным. Как указали областные чиновники, такие проекты должны обсуждаться на региональном уровне, а также согласовываться с жителями. Но так как этого сделано не было, от реализации проекта решили отказаться.

Впрочем, не исключено, что подобное решение обусловлено приближающимися выборами в Государственную думу, которые должны пройти в нынешнем году. И по окончании избирательной кампании к вопросу вполне могут вернуться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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