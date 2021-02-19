Южноуральским коммунистам не разрешили отметить 23 февраля на улице

В муниципалитетах Челябинской области отказались согласовывать митинги 23 февраля.

Напомним, ранее в КПРФ заявили о намерении провести в различных городах Российской Федерации митинги в День защитника Отечества – 23 февраля. Таким образом представители системной оппозиции попытались перехватить инициативу внепарламентской оппозиции. Однако местные власти решили судьбу не искушать, и проведение акций не согласовали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представителям КПРФ отказали мэрии Челябинска и Магнитогорска.

Однако больше всего расстроились инициаторы митинга в Каслинском районе. Один из них разразился длиннющим постом, разошедшимся по социальным сетям.

«Мы выполнили все требования закона о митингах. Срок подачи уведомления был соблюден. Прописан план проведения мероприятия, указаны меры по обеспечению безопасности общественного порядка и санитарных норм. Мы выполнили все, что требовалось от нас по закону, и даже больше. Мы даже копию направили в органы охраны правопорядка, хотя это и не требовалось. Лишь для того, чтобы для полиции наш митинг не стал неожиданностью, – сетует представитель компартии. – Дружественная столовая гарантировала поставку свежей выпечки, горячего чая. Другие наши товарищи готовили музыку из любимых песен классиков советской эстрады. И все наше собрание в целом вполне могло перерасти в обычный общегородской праздник».

Но этого не случилось. Власти района проведение митинга запретили. «Когда мы стали разбираться, чем был вызван этот запрет, мы очень сильно удивились. Оказывается, нам запретили собраться, основываясь на норме закона, который был отменен еще в прошлом году», – возмущается южноуралец.

Но успокаиваться каслинские оппозиционеры не намерены. И заявляют о подготовке акции гражданского неповиновения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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