В Челябинске водитель маршрутки грубо нарушил правила и столкнулся с инкассаторской машиной, есть пострадавшие

В Челябинске инкассаторская машина столкнулась с маршруткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня вечером на перекрестке улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта.

Маршрутка двигалась по проспекту со стороны отеля «Виктория и поворачивала налево, причем, не из крайнего левого ряда. Полоса, по которой она двигалась, подразумевала движение только прямо. Но водитель маршрутки обошел на повороте легковушку, стоявшую в крайнем левом рядом в ожидании, когда можно будет завершить маневр, и продолжил движение через перекресток, игнорируя помеху справа. В результате инкасаторская машина, шедшая через перекресток прямо, ударила маршрутку в правый бок.

Пострадал как минимум один пассажир маршрутного автобуса. Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.

Кстати, следом за попавшей в ДТП шла еще одна маршрутка, водитель которой тоже проигнорировал знаки движения по полосам и спокойно повернул налево из ряда, двигаться по которому можно только прямо.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 19.02.21

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