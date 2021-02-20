Пять автомобилей столкнулись на южноуральской трассе. Пять человек пострадали, один погиб

В Челябинской области в смертельной аварии столкнулись пять машин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, вчера около 19:00 на 1630 км трассы М-5 произошло ДТП, в результате которого столкнулось несколько автомобилей (три легковых и два грузовых).

В двух из них (ВАЗ-2112 и «Фиат»), на которые пришелся основной удар, травмы различной степени тяжести получили 5 человек. 20-летняя девушка, управлявшая «Фиатом», получила травмы не совместимые с жизнью. На месте происшествия работала дежурная смена Усть-Катавского отряда. Зажатых в салонах автомобилей не было, спасатели оказали первую помощь двум мужчинам с резанными ранами лица и передали их сотрудникам СМП. Всего с места ДТП было госпитализировано в больницу три человека (водитель и 2 пассажира ВАЗ-2112).

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области, водитель автомобиля «Фиат Пунто», по предварительной информации, при завершении маневра обгон (обгон на данном участке дороги разрешен), не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, после чего врезалась в дорожное ограждение и столкнулась со встречными автомобилями ВАЗ-21124 и грузовым ИВЕКО.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, автомобилем «Фиат» управляла жительница Ямало-Ненецкого автономного округа. В автомобиле ВАЗ находились жители Башкирии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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