Прокуратура требует возбудить уголовное дело после поставки холодильного оборудования для ЛА «Трактор»

Прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при поставке холодильного оборудования для ледовой арены «Трактор».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство по материалам контрольно-счетной палаты региона провело проверку использования имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области.

Установлено, что в 2013 году между ОБУ «Ледовая Арена «Трактор» и ООО «Челябинскторгтехника-С» заключен договор на выполнение подрядных работ по модернизации холодильного оборудования. Цена контракта составила свыше 10 миллионов рублей, работы приняты и оплачены в полном объеме.

Однако в ходе проверки выяснилось, что комплектующие используемого холодильного оборудования не соответствуют характеристикам, заявленным в техническом задании, отличаются качеством и стоимостью, имеют более низкие технические характеристики и кустарно выполненные элементы.

Например, итальянский производитель испарителей, указанных в техническом задании, отрицает выпуск данной модели и серийного ряда. При этом на оборудовании приклеена информационная табличка, выполненная кустарным способом. Вместо заявленных в техническом задании вертикальных ресиверов производства Италия – установлены горизонтальные ресиверы, не содержащие сведений о модели; маслоотделитель также не соответствует модели французского производителя, имеет характеристики иного производителя, перекрашен.

Вместо предусмотренных 2 насосов производства Германии установлен насос китайского производителя.

На части холодильного оборудования механически удалены информационные таблички, содержащие надписи и маркировку, в связи с чем определить год выпуска, модель и производителя невозможно.

При этом корректировка технического задания работ по модернизации холодильного оборудования не производилась, изменения объемов работ и их стоимости с заказчиком не согласовывались.

«Поскольку в действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО «Челябинскторгтехника-С» усматриваются признаки мошенничества, материалы прокурорской проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании», – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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