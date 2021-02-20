Челябинцам предлагают сходить в кино за еду

Челябинцев начали заманивать в кино бесплатным обедом. Правда, чтобы получить тарелку с едой, придется предпринять больше усилий, чем кажется на первый взгляд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в выходные в городских кинотеатрах выходит в прокат новая российская лента, позиционируемая создателями как «трогательная комедия».

Всем, кто придет ее посмотреть, обещают бесплатную порцию пельменей. Правда, за едой нужно будет съездить в определенное место.

«По одному билету в кино можно получить только одну порцию блюда», – предупреждают организаторы акции.

Отметим, что за те же деньги, что и билет в кино, можно купить до полукилограмма пельменей в ближайшей кулинарии и сварить их дома в любое время.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.02.21

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