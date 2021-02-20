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Суббота, 20 февраля 2021, 12:21 мск

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Челябинский музей изобразительных искусств 23 февраля пустит мужчин бесплатно

23 февраля мужчины смогут побывать на выставках Челябинского музея изобразительных искусств бесплатно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея Челябинского музея изобразительных искусств, 23 февраля мужчины, юноши и мальчики могут посетить все постоянные экспозиции музея и выставку «Каждый охотник желает знать…» бесплатно.

В Картинной галерее на улице Труда, 92А на данный момент представлены экспозиции русского классического искусства и русского и западноевропейского фарфора. Для выставки «Каждый охотник желает знать…» из собрания музея отобрано более шестидесяти произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства художников XIX – XXI веков на темы охоты и дикой лесной природы.

На площади Революции, 1 для бесплатного посещения в праздничный день будет открыта постоянная экспозиция каслинского и кусинского художественного литья из чугуна в «Уральском павильоне». На выставку «Сюрреализм – это Я» праздничная акция не распространяется.

23 февраля выставочные залы музея на площади Революции, 1 и ул. Труда, 92А будут работать в обычном режиме с 10:00 до 18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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