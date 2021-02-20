На Южном Урале вдвое выросла заболеваемость бешенством

В Челябинской области за неделю зафиксировали шесть новых случаев бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 15 по 19 февраля на территории региона зарегистрированы 6 случаев бешенства животных: три лисы (поселок Ближний Агаповского района, село Коелга и деревня Копытово Еткульского района), две кошки (Челябинск и поселок горки Чебаркульского района), собака (Троицк). В данных населенных пунктах установлены ограничительные мероприятия.

Всего с начала года на территории Челябинской области зарегистрировано 16 случаев бешенства животных в 16 неблагополучных пунктах. За аналогичный период 2020 года выявлено 9 случаев бешенства животных в 9 неблагополучных пунктах.

Россельхознадзор напоминает, что Челябинская область на протяжении последних лет является стационарно-неблагополучной по бешенству животных. Единственное средство, чтобы не получить смертельный вирус – вакцинация, соблюдение правил содержания домашних животных и соблюдение мер предосторожности при контакте с дикими и безнадзорными животными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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