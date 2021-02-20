Поджигателя исторического особняка в Челябинске отправили в колонию

Суд отправил челябинца, устроившего пожар в историческом особняке, в колонию.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 23-летнего горожанина, ранее судимого за грабежи и кражи, виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений путем поджога, с причинением значительного ущерба.
Установлено, что вечером 9 августа 2019 года, воспользовавшись временным отсутствием сторожа, молодой человек незаконно проник в дом на улице Труда, который является объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом Пчелина» и поджёг его из хулиганских побуждений.
В результате пожара дом был почти полностью уничтожен, собственнику здания причинен материальный ущерб в размере свыше 4,3 миллиона рублей.
Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшего о возмещении суммы причиненного ущерба.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.02.21
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