Поджигателя исторического особняка в Челябинске отправили в колонию

Суд отправил челябинца, устроившего пожар в историческом особняке, в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 23-летнего горожанина, ранее судимого за грабежи и кражи, виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений путем поджога, с причинением значительного ущерба.

Установлено, что вечером 9 августа 2019 года, воспользовавшись временным отсутствием сторожа, молодой человек незаконно проник в дом на улице Труда, который является объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом Пчелина» и поджёг его из хулиганских побуждений.

В результате пожара дом был почти полностью уничтожен, собственнику здания причинен материальный ущерб в размере свыше 4,3 миллиона рублей.

Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшего о возмещении суммы причиненного ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.21

На Южном Урале вдвое выросла заболеваемость бешенством. / Первый в мире цельновирионный препарат: в России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19. / Челябинский музей изобразительных искусств 23 февраля пустит мужчин бесплатно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»