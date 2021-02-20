В Златоусте стая бездомных собак напала на школьницу

В Златоусте бездомные собаки напали на маленькую девочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Аносова в Златоусте. Об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».

К общественникам обратились жители Златоуста с жалобами на нападения собак. На протяжении длительного времени жители сталкиваются с агрессивными сворами, но администрация эти проблемы не решает. Очередной жертвой собак стала школьница.

«Девочка шла в школу, на нее накинулась стая собак. Находится эта стая на трубах между 193 и 209 детским садом, Аносова, 265. Ходить там очень страшно! В следующий раз ребенок так и не дойдет до школы. Сегодня рюкзак разорвали, а завтра и вовсе саму разорвут. У девочки шок, как она плакала, не передать словами. Мы трое взрослых пытались отобрать рюкзак у этих бестолковых собак!" – рассказала жительница города.

Активисты обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту бездействия администрации Златоуста, не занимающейся отловом агрессивных собак. «Мы очень много слышали о том, что якобы делается для отлова безнадзорных собак, но по факту ничего не делается, собаки продолжают нападать, от чего страдают горожане и, что самое страшное, дети», – говорят общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.21

Поджигателя исторического особняка в Челябинске отправили в колонию. / На Южном Урале вдвое выросла заболеваемость бешенством. / Первый в мире цельновирионный препарат: в России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»