На Южный Урал надвигаются аномальные морозы

В Челябинской области снова похолодает.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, c 21 по 25 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7 градусов Цельсия и более.

Так, по информации Челябинского ЦГМС, ночью 22 и 23 февраля похолодает до 32-33 градусов мороза, в низинах – до -37 градусов, дневные температуры в ближайшие три дня могут опускаться до 26 градусов мороза.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.21

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