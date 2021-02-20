В Челябинске сталинисты намерены сорвать театральную премьеру

В Челябинске представители одной из левых партий заявили о намерении заблокировать премьеру спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».

«5 марта 2021 года планируется мировая премьера этой пьесы почему-то именно в Челябинске. Автор пьесы хвалит Челябинск за то, что тот проявил упорство и оказался первым городом в России, где состоится премьера трагифарса про Сталина», – возмущаются «левые».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьера готовится в Камерном театре, возле которого 24 февраля (в день генерального прогона), 25 февраля (пресс-показ для СМИ), 26 и 27 февраля планируется одиночные пикеты, а 5 марта – в день премьеры – массовый пикет.

«Онлайн трансляцию этого спектакля проводила МБХ-Медиа Михаила Ходорковского. Об этом спектакле написали швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, польский журнал «Диалог», немецкое общенациональное радио Deutschlandfunk открыло сюжетом о пьесе выпуск новостей, а радио «Свобода» пригласила израильтянина Артура Соломонова к себе на передачу.

Вспоминается поговорка «Что русскому хорошо, то немцу смерть», и уж точно, если этот спектакль нахваливают на западе, то он не может быть хорошим для нашего человека», – объясняют свою позицию организаторы пикетов. Согласована ли их массовая акция с властями, они не сообщают.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.02.21

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