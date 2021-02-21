Летальность коронавируса на Южном Урале выросла до 1,89%

В Челябинской области за сутки выявлено 229 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 50 тысяч 669 зараженных. 1 тысяча 985 из них умерли (непосредственно от инфекции – 956). Летальность инфекции составляет 1,89%. Напомним, по итогам января этот показатель составлял 1,7%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.02.21

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