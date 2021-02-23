Число умерших с COVID-19 в Челябинской области превысило 2 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлен 221 новый случай коронавируса, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 51 тысяча 116 зараженных. 2 тысячи 4 из них умерли (непосредственно от инфекции – 957).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.02.21

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