Число умерших с COVID-19 в Челябинской области превысило 2 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлен 221 новый случай коронавируса, в том числе у 2 школьников.
Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 51 тысяча 116 зараженных. 2 тысячи 4 из них умерли (непосредственно от инфекции – 957).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 22.02.21
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