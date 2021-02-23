На Южном Урале из-за непогоды закрыли движение по ряду магистралей

В Челябинской области закрыто движение по ряду магистралей.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном миндортрансе, в связи с неблагоприятными и погодными условиями(снег, метель, усиление ветра, ухудшение видимости) вводится временное ограничение движения транспортных средств на автодорогах регионального значения:

– Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (км 103 – 209)

– Кизильское – Бреды – Мариинский – гр. Казахстана (км 0 – 176)

– Бреды – Синий Шихан (км 0 – 52)

– Магнитогорск – Кизильское – Сибай (км 40 – 83)

Ограничения вводятся с 16:00 23 февраля до 8:00 24 февраля 2021 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.02.21

«Вы, чьи широкие шинели…» Спецпроект РИА «Новый день» Язычник. / Число умерших с COVID-19 в Челябинской области превысило 2 тысячи. / В Челябинской области выявлено 226 новых случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»