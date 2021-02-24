В челябинских школах отменили занятия из-за непогоды

Из-за мороза и ветра отменили занятия в школах Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, cегодня, 24 февраля, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменены занятия в школах с 1 по 11 классы первой и второй смен.

Напомним, об аномальных морозах синоптики предупредили в субботу, 20 февраля. По их данным, аномально низкая температура будет сохраняться на Южном Урале с 21 по 25 февраля.

В ночь на 24 февраля столбик термометра в Челябинске опускался к отметке -30 градусов. Днем ожидается -21, -23 градуса по Цельсию, ветер северный 12-17, местами порывы до 21 метра в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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