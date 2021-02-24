Сотни человек оказались в снежном плену в Челябинской области

Десятки автомобилей застряли на южноуральских трассах из-за снега и метели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на 05:30 среды, 24 февраля, на трассе Магнитогорск – Челябинск, на отрезке поселок Остроленский – поселок Буранный, протяженностью 45 км, в пункты временного размещения Агаповского и Нагайбакского районов эвакуированы 169 человек, из них 12 детей. На месте от МЧС работают 5 единиц техники: четыре пожарных автомобиля и один автомобиль Урал-Вахта. Работы по эвакуации населения, попавшего в снежные заторы на данном участке, ведут сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона и противопожарной службы Челябинской области.

В общей сложности на данный момент на автодорогах сотрудниками МЧС оказана помощь 465 гражданам, из них – 54 ребенка. В пункты временного размещения эвакуированы 355 человек, из них 33 ребенка. Из снежных заносов эвакуировано 68 легковых автомобилей. Для проведения мероприятий задействована группировка из 501 человек и 256 единиц техники, в том числе от МЧС – 141 человек и 40 единиц техники.

На автодорогах задействована снегоуборочная техника в количестве 118 единиц техники, от УГИБДД Челябинской области 13 экипажей (18 человек, 13 единиц техники).

Организовано взаимодействие с прилегающими субъектами РФ: Республика Башкортостан, Свердловская область, Оренбургская область.

Работает 5 подвижных пунктов обогрева.

К месту следует аэромобильная группировка в количестве 54 человек, 16 единиц техники.

Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского и Кизильского района введены режимы чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением погодных условий.

Напоминаем, что в связи с погодными условиями в Челябинской области 23-24 февраля сложилась напряженная обстановка на дорогах местного, межмуниципального и регионального значения. Из-за снежных заносов на трассах образовались заторы из автомобильной техники.

Запрет автомобильного движения на дорогах муниципального значения в южных районах области продолжает действовать до особого распоряжения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.02.21

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