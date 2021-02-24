Движение автомобилей в Челябинской области закрыто до вечера

Власти Южного Урала продлили ограничение движения автотранспорта по региональным дорогам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, временное ограничение движение транспортных средств по региональным дорогам продлено до 18 часов среды, 24 февраля.

Закрыто движение на дорогах:

Октябрьское – Крутоярский – Петровский (км 0 – 53)

Троицк – Октябрьское Октябрьского МР (км 0 – 90)

Коелга – а/д М 36 – Челябинск – Троицк (км 0 – 28)

Объездная а/а вокруг г. Магнитогорск (км 0 – 104)

Троицк – Степное Пластовского МР (км 0 – 76)

Варна – Александрова – гр. Казахстана (км 0 – 93)

Нагайбакский – Фершампенуаз (км 0 – 35)

Кизильское – Богдановское (км 0 – 38)

Обручевка – Субутак (км 0 – 62)

Карталы – Снежный (км 0 – 41)

Южноуральск – Магнитогорск (км 0 – 201)

Верхнеуральск – Петропавловский (км 0 – 66)

Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск (км 44-216)

Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (км 103 – 209)

Кизильское – Бреды – Мариинский – гр. Казахстана (км 0 – 176)

Бреды – Синий Шихан (км 0 – 52)

Магнитогорск – Кизильское – Сибай (км 40 – 83)

Напомним, всего минувшей ночью сотрудники МЧС с мест заторов и снежных заносов эвакуировали 223 легковых автомобиля. Оказана помощь 776 гражданам. В пункты временного размещения направлен 481 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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