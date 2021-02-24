Непогода оставила без света десятки тысяч южноуральцев

В Челябинской области из-за непогоды без электроэнергии 23 февраля остались десятки тысяч человек. Наибольшие проблемы отмечались в Троицком и Нагайбакском районах.

Напомним, в связи с погодными условиями в Варненском, Нагайбакском, Кизильском и Октябрьском районах введены режимы чрезвычайной ситуации.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании «Россети Урал», в круглосуточном режиме последствия непогоды ликвидировали 83 аварийно-восстановительные бригады в составе 276 человек, оснащённых 95 единицами спецтехники.

В Челябинскую область на помощь выдвинуты группировки филиала «Сверловэнерго», «Пермэнерго» и дочерней компании – «Россети Урал»–«Екатеринбург», оснащенные дополнительной спецтехникой, резервными источниками электроснабжения, необходимыми материалами. Также на помощь энергетикам челябинского филиала «Россети Урал» прибудут энергетики Южно-Уральского подразделения «Россети ФСК ЕЭС». Всего дополнительно на Южный Урал прибудет ещё 75 человек.

«На 9:00 уральского времени ремонтные работы продолжаются на электросетевых объектах, обеспечивающих электроснабжение 126 населённых пунктов Челябинской области. Они расположены большей частью в Агаповском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском. Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области. Также нарушения электроснабжения наблюдаются в Верхнем Уфалее, Миассе и Копейске, – сообщили энергетики. – Стоит отдельно отметить, что ликвидация последствий стихии значительно затрудняется продолжающейся непогодой – шквалистым ветром до 25 м/с, метелью и введенными ограничениями из-за снежных заносов по передвижению транспорта на региональных трассах».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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