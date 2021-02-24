Непогода «поправляет» расписание поездов в Челябинской области

В РЖД рассказали о задержках движения поездов на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в связи с особыми метеоусловиями (обильный снегопад, метель) пассажирские и пригородные поезда задерживаются.

Пассажирский поезд №14 сообщением Москва – Челябинск был задержан на станции Чебаркуль на 2 часа 41 минуту, отправился из Чебаркуля в 08:31 по местному времени.

Пассажирский поезд №392 сообщением Москва – Челябинск задержан на станции Шершни более получаса.

Пассажирский поезд №346 сообщением Адлер – Нижневартовск отправился из Челябинска с задержкой в 28 минут.

Пригородный поезд №6515 сообщением Карталы – Магнитогорск отправился из Карталов с задержкой в 44 минуты (в 06:55) и в данное время задержан более 1 часа 40 минут на перегоне Карталы – Начальное.

Пригородный поезд №6006 сообщением Миасс – Челябинск задержан около получаса на перегоне Шершни – Челябинск.

Пригородный поезд №6005 сообщением Челябинск – Миасс задержан на станции Полетаево более 20 минут.

Пригородный поезд №6804 сообщением Еманжелинск – Челябинск прибыл в Челябинск с задержкой 23 минуты.

Железнодорожники принимают меры для минимизации задержки поездов.

В связи с возможными сбоями в движении поездов пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на вокзалах и станциях.

Информацию о движении поездов онлайн можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» во вкладке «Фактическое движение поездов», также по телефону горячей линии единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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