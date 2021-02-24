Таксисты взвинтили цены из-за метели на Южном Урале

Антимонопольщики начали проверку повышения цен агрегаторами в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель).

Соответствующие запросы направлены в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», «Гетт», «Максим».

Челябинск, Виктор Елисеев

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