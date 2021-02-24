В Челябинске вынесли приговор коммерсанту, пытавшемуся подкупить ректора вуза

В Челябинской области директор коммерческой организации, передавший взятку ректору университета, избежал заключения.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бизнесмена виновным в даче взятки в крупном размере.

Установлено, что в апреле 2020 года директор коммерческой фирмы передал через посредника для ректора Уральского государственного университета физической культуры часть взятки в сумме 500 тысяч рублей за содействие в заключении и оплате договоров по ремонту зданий студенческого общежития и спорткомплекса «Манеж». Однако руководитель вуза сообщил о взятке сотрудникам правоохранительных органов.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ России.

Суд приговорил коммерсанта к уплате штрафа в 3,5 млн рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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