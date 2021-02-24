Непогода на Южном Урале не отступает

Непогода в Челябинской области не отступает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на Южном Урале сохраняется снежная и ветреная погода. Сильные снегопады ожидаются в восточной половине Челябинской области. В целом по региону прогнозируются метели, местами сильные, на дорогах снежные заносы, гололедица.

На территории области «хозяйничают» северный и северо-восточный ветры. Средняя скорость составляет 12 -17 метров в секунду, при порывах – достигает 25 метров в секунду.

Сохраняются морозы: минувшей ночью столбики термометров в отдельных регионах опустились до -40 градусов. Сегодня днем – не выше -20.

С завтрашнего дня осадки должны прекратиться, а температура начнет медленно повышаться: к воскресенью может потеплеть до нуля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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