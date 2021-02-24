В десяти муниципалитетах Южного Урала ввели режим ЧС

В десяти муниципальных образованиях Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в регионе сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, местами понижение температуры воздуха до -40 градусов, в отдельных районах усиление ветра до 20-25 метров в секунду, метели.

В Челябинской области без света остаются 12 тысяч человек в 26 муниципалитетах. Это 4813 частных жилых домов и 10 социально значимых объектов (пять школ и пять детских садов).

Режим ЧС введен в 8 муниципальных районах (Агаповский, Варненский, Кизильский, Карталинский, Нагайбакский, Октябрьский, Троицкий, Чесменский), а также Верхнеуральске и Локомотивном.

Челябинск, Виктор Елисеев

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