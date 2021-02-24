Челябинск борется с последствиями праздничных метелей

Челябинск борется с последствиями метелей.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, по прогнозу синоптиков стихия задержится в городе еще минимум сутки, поэтому все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации переведены на усиленный режим работы.

«В целом, ситуация в городе стабильная, есть точечные вопросы, которые решаются в индивидуальном порядке. Сейчас важно усилить контроль за подачей воды, отопления, также необходимо проверить кровли, аварийные деревья, закрепить все слабоукрепленные конструкции, т. е. все, что может быть повреждено шквалистым ветром. Любая ситуация должна быть оперативно доведена до руководства УЖКХ и ЕДДС», – сообщил вице-мэр Александр Астахов.

Управляющим компаниям поручено уделить особое внимание заездам и выездам из дворов, а также провести работу с жителями, чтобы не оставляли автомобили у контейнерных площадок.

«В связи с переметами спецтехнике сложно проехать к площадкам для вывоза мусора, а если путь преграждают машины, то это может обернуться большой проблемой. Просим жителей отнестись с вниманием и пониманием к этому вопросу», – отметил Астахов.

Отметим, что техники у управляющих компаний явно не хватает – сегодня выведено всего 37 единиц. Поэтому расчищать дворы приходится вручную: сейчас на придомовых территориях работают 1,5 тысячи человек. В некоторых дворах к расчистке вообще еще не приступали.

Челябинск, Павел Зварзин

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