Дилерам, задержанным на Южном Урале с восемью кило героина, огласили приговор

Задержанным в Челябинской области с крупной партией героина москвичам огласили приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Пятигорский городской суд Ставропольского края признал трех жителей Москвы виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В феврале 2020 года трое москвичей приобрели через интернет на Южном Урале партию наркотика, предназначенного для дальнейшего сбыта. При выемке наркотиков из тайника преступники были задержаны сотрудниками УФСБ, которые обнаружили и изъяли у них около 8 килограммов героина.

Один из задержанных находился в розыске ГУ МВД России по Ставропольскому краю за аналогичное преступление. Уголовное дело, возбужденное следственным органом УФСБ России по Челябинской области, было направлено в Ставропольский край и соединено с ранее расследованным уголовным делом.

Пятигорский городской суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор и приговорил троих участников преступления к наказанию в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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