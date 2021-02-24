На Южном Урале жители разваливающегося дома оказались на грани выживания, власти помочь не торопятся

В копейском поселке жители 70-летнего барака оказались без электричества и тепла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на грани выживания жители одноэтажного барака в поселке Потанино, расположенного на территории Копейска, оказались вечером 23 февраля.

Из-за сильного ветра в поселке оборвались провода. В итоге прекратила работу котельная. Без света и отопления оказались и жители дома №12 по улице Новороссийская. «Батареи остыли! Газа нет! К утру околеем или через час, если не дадут свет! Со всех сторон дует!» –сообщили копейчане.

Без света поселок оставался около четырех часов. Ближе к утру удалось запустить котельную, но тепло в доме стало лишь несколько часов назад.

Впрочем, домом построенный в 1950-е годы барак назвать трудно. По словам одной из жительниц, полы в нем находятся ниже уровня земли. Постоянная сырость привела к тому, что во многих местах они сгнили, по стенам и потолку распространяется плесень. А после относительно недавнего капитального ремонта кровли, во время которого крышу утяжелили, потолки в комнатах повело, стены начали трескаться. Атмосферности добавляет всюду сопровождающий жильцов запах канализации из сливных ям – централизованной канализации в бараке нет.

В таких условиях уже не первый год живут обитатели 16 квартир (4 из них – муниципальные). В 2018 году дом, наконец, признали аварийным, но расселить планируют лишь в 2024-м. До этого времени, опасаются южноуральцы, здание просто не дотянет. «Когда сегодня ночью сидели без света, я отчетливо слышала, как стены продолжают трескаться», – рассказала одна из жительниц барака.

Чтобы хоть как-то сдвинуть решение проблемы с мертвой точки, копейчане обращались и в прокуратуру, и в Госжилинспекции, и в мэрию. Но во всех инстанциях натыкаются на глухую стену непонимания. Согласно же всем официальным бумагам и экспертизам, состояние барака вполне пригодно для жизни. Жительница дома даже пыталась судиться с мэрией, но и в суде потерпела поражение.

В сентябре прошлого года копейчане вышли на акцию протеста. В октябре решили обратиться за помощью к уполномоченному по правам детей в Челябинской области Евгении Майоровой – в бараке живет полдюжины несовершеннолетних.

Однако ответа от детского омбудсмена южноуральцы не дождались до сих пор. Пока г-жа Майорова лишь ограничивалась запросами у копейчан все новых и новых документов. Сегодня же и вовсе заявила, что проблема ее не касается. «С каких пор детский омбудсмен отвечает за расселение аварийных бараков? За это отвечают органы исполнительной власти, в порядке надзора прокуратура», – возмутилась чиновница в ответ на напоминание о потанинцах со стороны общественницы Валентины Волковой.

Видимо, Евгения Майорова на какое-то время забыла, что уполномоченный по правам детей как раз и призван (теоретически) обращать внимание органов исполнительной власти на нарушения прав несовершеннолетних и корректировать позицию чиновников в той или иной спорной ситуации.

Правда, уже, видимо, после столь эмоционально невыдержанного заявления в личных сообщениях, представители аппарата детского омбудсмена связались с жительницей барака в Потанино и попросили прислать решение копейского суда об отказе в иске, заверив, что проблема потанинцев все-таки не исчезла из внимания чиновных правозащитников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.02.21

Дилерам, задержанным на Южном Урале с восемью кило героина, огласили приговор. / В Челябинске восстанавливают движение трамваев. / Челябинск борется с последствиями праздничных метелей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»