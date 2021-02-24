Граница на замке: в Челябинской области ограничили движение через пункты пропуска

В Челябинской области временно ограничили движение через пункты пропуска на российско-казахстанской границе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления УФСБ по Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями погрануправление информирует граждан о временных затруднениях движения лиц и транспортных средств через пункты пропуска Бугристое (Троицкий район), Мариинский (Брединский район), Николаевка (Варненский район).

В целях локализации последствий стихии оповещены экстренные службы, которыми организована работа по расчистке пунктов пропуска от снега.

На участках автомобильных дорог Челябинской области, ведущих к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации и Республики Казахстан, временно ограничено движение транспортных средств по причине образовавшихся снежных переметов, вызванных сильным ветром. Аналогичная ситуация сохраняется и на территории Северного Казахстана.

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области обращает внимание граждан на погодные условия и просит воздержаться на время от запланированных поездок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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